Во Франции объявлен самый высокий уровень угрозы национальной безопасности

Он отметил, что после нападения в Красногорске под Москвой сегодня вечером в Елисейском дворце президент Эммануэль Макрон созвал Совет обороны и национальной безопасности.

"Учитывая, что Исламское Государство взяло на себя ответственность за нападение, а также угрозы нашей стране, мы решили поднять позицию Vigipirate до самого высокого уровня: экстренное нападение", - написал Атталь.

Vigipirate (акроним: бдительность и защита объектов от риска террористических атак) – это система оповещения национальной безопасности Франции. Сейчас она имеет три уровня: "бдительность", "повышенная безопасность/риск нападения", "чрезвычайная ситуация нападения".

Что известно о теракте