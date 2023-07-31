У Франції назвали розрив економічних відносин з Китаєм неможливим

Франція заявила, що категорично проти відокремлення від Китаюта назвала ілюзією розрив економічних зв'язків між країнами Заходу та КНР.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Міністр економіки, фінансів, промислового та цифрового суверенітету Франції Бруно Ле Мер під час візиту до Пекіна зазначив дві речі: по-перше, наразі немає можливості для відокремлення будь-якої великої економіки від Китаю, а по-друге, популярна західна концепція зниження ризиків не означає, що КНР є ризиком.

"Зниження ризиків означає, що ми хочемо бути більш незалежними... Ми не хочемо усвідомлювати, як ми зрозуміли під час кризи COVID-19, що ми занадто сильно залежимо від деяких дуже специфічних компонентів", - зазначив він.

Водночас, Reuters пише, що китайський віцепрем'єр Хе Ліфен заявив, що Франція зможе "стабілізувати тон" відносин між ЄС і Китаєм. Наразі КНР готова співпрацювати з Парижем у сферах фінансів, науки і технологічних інновацій.

Віносини ЄС та Китаю

Останніми місяцями США наголошує на необхідності сепаруватися від китайської економіки настільки, наскільки це можливо. Деякі європейські країни теж слідують цьому прикладу - так, Німеччина нещодавно затвердила стратегію щодо КНР, де визнає, що останнім часом між країнами посилилось суперництво і конкуренція.

Зазначимо, що видання Politico в червні цього року писало, що Франція вела зовсім іншу політику щодо Китаю і посилювала тиск на Європейський союз, вимагаючи дати відсіч перевагам КНР в таких експортних секторах як електромобілі.

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