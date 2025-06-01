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У Франції масові заворушення після перемоги ПСЖ: понад 500 затриманих, є загиблі

Неділя 01 червня 2025 13:57
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У Франції масові заворушення після перемоги ПСЖ: понад 500 затриманих, є загиблі Фото: У Франції масові заворушення після перемоги ПСЖ (x.com/DonaldChin77069)
Автор: Владислава Ткаченко

Після перемоги футбольного клубу ПСЖ у Лізі чемпіонів у Франції відбулися масові заворушення. У ніч на 1 червня поліція затримала щонайменше 559 осіб, з них 491 - у Парижі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

За даними влади, щонайменше 192 особи постраждали, серед них - 22 працівники сил безпеки та семеро пожежників. Під варту вже взято понад 320 затриманих.

Поліція зафіксувала 692 випадки підпалу, зокрема 264 транспортних засоби.

Унаслідок заворушень загинули двоє людей. У комуні Дакс 17-річного підлітка було поранено ножем у груди під час вуличних святкувань. Його госпіталізували, однак лікарям не вдалося врятувати життя.

Ще одна жінка загинула в 15-му окрузі Парижа - її насмерть збив автомобіль, коли вона їхала на скутері.

У Греноблі автомобіль в'їхав у натовп, унаслідок чого постраждали чотири людини. Двоє з них перебувають у тяжкому стані. За попередніми даними, водій скоїв наїзд ненавмисно.

У департаменті Манш під час заворушень поранення отримав поліцейський - у нього потрапив вибуховий пристрій, імовірно, петарда. Його ввели у штучну кому та перевели до лікарні в Кані.

За інформацією Le Figaro, за попередніми висновками розслідування, струмінь влучив йому в око випадково під час зіткнень на площі перед собором Кутанса.

Прокуратура розпочала розслідування за статтею про умисне насильство щодо посадової особи.

Нагадаємо, що у фіналі в Мюнхені "Парі Сен-Жермен" - переможець Ліги чемпіонів. С другої спроби команда здобула трофей європейського клубного футболу.

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