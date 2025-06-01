Во Франции массовые беспорядки после победы ПСЖ: более 500 задержанных, есть погибшие
После победы футбольного клуба ПСЖ в Лиге чемпионов во Франции произошли массовые беспорядки. В ночь на 1 июня полиция задержала по меньшей мере 559 человек, из них 491 - в Париже.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.
По данным властей, по меньшей мере 192 человека пострадали, среди них - 22 работника сил безопасности и семеро пожарных. Под стражу уже взято более 320 задержанных.
Полиция зафиксировала 692 случая поджога, в том числе 264 транспортных средства.
В результате беспорядков погибли два человека. В коммуне Дакс 17-летний подросток был ранен ножом в грудь во время уличных празднований. Его госпитализировали, однако врачам не удалось спасти жизнь.
Еще одна женщина погибла в 15-м округе Парижа - ее насмерть сбил автомобиль, когда она ехала на скутере.
В Гренобле автомобиль въехал в толпу, в результате чего пострадали четыре человека. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. По предварительным данным, водитель совершил наезд непреднамеренно.
Nach dem Champions-League-Sieg von PSG sind in ganz Frankreich Unruhen und Chaos ausgebrochen. Aus vielen Gegenden wurden Plünderungen und Brandstiftungen gemeldet.#PSG #ParisSaintGermain pic.twitter.com/qupsGYPnf8- Laura (@1980Aktuell) 1 июня 2025 г.
В департаменте Манш во время беспорядков ранения получил полицейский - в него попало взрывное устройство, предположительно, петарда. Его ввели в искусственную кому и перевели в больницу в Кане.
По информации Le Figaro, по предварительным выводам расследования, струя попала ему в глаз случайно во время столкновений на площади перед собором Кутанса.
Прокуратура начала расследование по статье об умышленном насилии в отношении должностного лица.
Напомним, что в финале в Мюнхене "Пари Сен-Жермен" - победитель Лиги чемпионов. Со второй попытки команда завоевала трофей европейского клубного футбола.
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