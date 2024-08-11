У Франції за кілька годин до закриття Олімпіади евакуювали Ейфелеву вежу

Французька поліція евакуювала територію навколо Ейфелевої вежі. Це сталося після того, як правоохоронці помітили чоловіка, що піднімався на пам’ятку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.
Правоохоронці помітили, як вдень на
Зауважимо, що цьогоріч Ейфелева вежа була центральною частиною церемонії відкриття, а Селін Діон виконувала серенаду місту з одного з оглядових майданчиків.
Нагадаємо, що Україна завершила виступи на Олімпіаді-2024. РБК-Україна повідомило, хто зі спортсменів виборов олімпійську медаль та на якому місці Україна у медальному заліку.
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