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У Франції за кілька годин до закриття Олімпіади евакуювали Ейфелеву вежу

Фото: Ейфелеву вежу евакуювали (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Французька поліція евакуювала територію навколо Ейфелевої вежі. Це сталося після того, як правоохоронці помітили чоловіка, що піднімався на пам’ятку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Правоохоронці помітили, як вдень на  

Зауважимо, що цьогоріч Ейфелева вежа була центральною частиною церемонії відкриття, а Селін Діон виконувала серенаду місту з одного з оглядових майданчиків. 

Нагадаємо, що Україна завершила виступи на Олімпіаді-2024. РБК-Україна повідомило, хто зі спортсменів виборов олімпійську медаль та на якому місці Україна у медальному заліку.

Ми також писали, хто зі спортсменів нестиме прапор України на церемонії закриття.

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