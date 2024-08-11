У Франції за кілька годин до закриття Олімпіади евакуювали Ейфелеву вежу

Нагадаємо, що Україна завершила виступи на Олімпіаді-2024. РБК-Україна повідомило, хто зі спортсменів виборов олімпійську медаль та на якому місці Україна у медальному заліку.

Ми також писали, хто зі спортсменів нестиме прапор України на церемонії закриття.

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