У Франції горить відомий Руанський собор

У Франції сталася пожежа в знаменитому Руанському соборі. Займання сталося на одному зі шпилів готичного собору.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.
Згідно з початковою інформацією Міністерства культури Франції, пожежа була викликана "неправильним поводженням" на місці реставрації металевого шпиля собору. В очікуванні додаткової інформації початкові звіти вказували на загоряння будівельних риштувань, в основному, захисних брезентів.
Мер міста Ніколя Майєр-Россіньоль повідомив, що на шпилі Руанського собору триває пожежа.
"Пожежа на шпилі собору Руана триває. Походження наразі невідоме", - написав Майєр-Россіньоль.
За даними префектури Сена Приморська, вогонь спалахнув на вершині шпиля, який зроблений не з дерева, а з металу, і наразі на ньому ведуться реставраційні роботи. Державні служби наразі не знають, чи постраждав дерев'яний каркас.
За даними префектури, собор евакуювали і встановили периметр безпеки.
Собор Нотр-Дам де Руан, також відомий як Руанський собор, є одним із найяскравіших прикладів полум'яніючої готики у Франції. Будівництво собору почалося в XI столітті і тривало понад 200 років.
У 1876-1880 роках він був найвищою будівлею у світі (151 метр), але потім поступився цим титулом Кельнському собору. Собор пережив століття воєн, революцій і стихійних лих.
Руанський собор є однією з найважливіших архітектурних пам'яток Франції. Він занесений до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
15 квітня 2019 року сталася пожежа у соборі Паризької Богоматері. Пожежа, що вирувала майже добу, завдала собору непоправної шкоди. Зокрема, було знищено дах собору, включаючи знаменитий 850-річний шпиль, частину внутрішнього оздоблення, включаючи вітражі та скульптури.
При цьому внаслідок пожежі було пошкоджено кам'яні склепіння собору та орган.
Причин пожежі досі не встановлено остаточно. Французька влада припускає, що спалах міг бути викликаний будівельними роботами, які велися в соборі в той час.
Відкриття Собору Паризької Богоматері заплановано на 8 грудня 2024 року.
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