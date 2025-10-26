У Франції було затримано двох підозрюваних у пограбуванні Лувру, - Le Figaro

За даними видання, обох чоловіків узято під варту за підозрою в організованому пограбуванні та участі у злочинному угрупованні. Одного з них заарештували в аеропорту Руассі, коли він намагався вилетіти до Алжиру. Другого затримали в паризькому регіоні, у районі Сен-Дені. Правоохоронці продовжують розшук можливих спільників.

Слідство встановило, що в галереї Наполеона зловмисники залишили понад 150 доказів - зокрема ДНК, відбитки пальців та інші сліди.

Попри затримання підозрюваних, викрадені коштовності - вісім предметів загальною вартістю близько 88 млн євро - досі не знайдені. Йдеться про діадеми, намиста, сережки та брошки, які колись належали імператриці Марії-Луїзі, королеві Гортензії, королеві Марії-Амелії та імператриці Євгенії, дружині Наполеона III.

Відомо, що корону імператриці Євгенії виявили неподалік музею - пошкоджену та, ймовірно, кинуту грабіжниками під час втечі.

Пограбування Лувру

Нагадаємо, 19 жовтня у Франції було пограбовано Лувр - головний музей країни. Зловмисники викрали вісім унікальних експонатів загальною вартістю близько 102 млн доларів.

Злодії проникли до Галереї Аполлона, де зберігаються ювелірні цінності часів Наполеона, і зуміли винести коштовності просто під час години відвідування. Після цього вони втекли на мотоциклах. Інцидент оголив серйозні недоліки у системі безпеки Лувру й спричинив широкий резонанс у Франції.