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У Франції арештували російського олігарха Кузьмічова

Понеділок 30 жовтня 2023 20:55
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У Франції арештували російського олігарха Кузьмічова Фото: Олексій Кузьмичов (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російського бізнесмена Олексія Кузьмичова арештувала французька поліція. Він є одним із засновників LetterOne Group і Alfa Group.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde.

За даними видання, Кізьмічов був арештований в рамках розслідування кримінальної справи про відмивання грошей. У його будинках, у тому числі паризькій квартирі та на віллі в Сен-Тропі, було проведено обшуки.

Відомо, що в обшуках брали участь 60 осіб, включаючи співробітників поліції з Центрального управління боротьби з корупцією та фінансовими та податковими правопорушеннями (OCLCIFF).

Кузьмічов підозрюється у порушенні санкційного законодавства та податкових злочинах. За даними газети, під час обшуків правоохоронці знайшли "пачки грошей".

15 березня 2022 року Олексія Кузьмичова було внесено до санкційних списків Євросоюзу разом із співзасновником "Альфа-груп" Германом Ханом. На той момент їм належало 21% та 16% у капіталі банку. Вони передали свої частки іншому бенефіціару - Андрію Косогову.

Альфа-Банк

Найбільший приватний банк у Росії посідає четверте місце за розміром активів. За підсумками 2021 року кількість приватних клієнтів зросла до 22 млн. Кількість корпоративних клієнтів перевищила 1 млн. У роздрібному сегменті банк посідає третє місце з часткою понад 5%.

Згідно з індексом мільярдерів Bloomberg, Кузьмичов, один із засновників інвестиційної компанії "Альфа-Груп", до вторгнення Росії в Україну мав статки в 5,4 мільярда доларів.

Вводячи санкції проти Кузьмичова, ЄС заявив, що має добре налагоджені зв'язки з президентом РФ Володимиром Путіним, стверджуючи, що він був пов'язаний зі старшою дочкою російського президента через благодійний проект, створений "Альфа-Банком".

Нагадаємо, що раніше російський мільярдер вже подавав до суду на французьку митницю за арешт розкішних яхт.

25 лютого, Європейський союз запровадив санкції проти трьох приватних банків Росії. До списку потрапив "Альфа-Банк".

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