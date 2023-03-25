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У Франції акція проти водосховища переросла в зіткнення з поліцією

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Франція, Субота 25 березня 2023 17:56
У Франції акція проти водосховища переросла в зіткнення з поліцією Фото: протести у Франції (twitter.com Clemence_Guette)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 25 березня, під час акції проти створення великого водосховища для зрошення ферм сталося зіткнення протестувальників з поліцією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Тисячі протестувальників зібралися на місці запланованого будівництва водосховища в сільській місцевості Сент-Солін. Зазначимо, в жовтні минулого року подібний протест призвів до значних зіткнень з поліцією.

Всупереч забороні зібрань у районі Сент-Солін, противники водосховища вийшли на марш.

Поліція застосувала сльозогінний газ, щоб відбити деяких протестувальників, які кидали фаєри та інші снаряди, коли вони переходили поля, щоб наблизитися до обгородженої будівельної території. На фото очевидців видно, що щонайменше дві поліцейські машини загорілися.

За словами міністра внутрішніх справ Джеральда Дарманіна, уряд направив на демонстрацію понад 3000 поліцейських. Своєю чергою префект навколишнього регіону Еммануель Дюбі сказала, що серед протестувальників очікується близько 6000 тисяч радикально налаштованих людей.

Нагадаємо, днями у французькому Бордо під час пенсійних протестів невідомі підпалили мерію.

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