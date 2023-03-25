У Франції акція проти водосховища переросла в зіткнення з поліцією

Сьогодні, 25 березня, під час акції проти створення великого водосховища для зрошення ферм сталося зіткнення протестувальників з поліцією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Тисячі протестувальників зібралися на місці запланованого будівництва водосховища в сільській місцевості Сент-Солін. Зазначимо, в жовтні минулого року подібний протест призвів до значних зіткнень з поліцією.

25 000 personnes dans les différents cortèges en route vers #SainteSoline



Du monde à perte de vue.



Et une chouette ambiance, conviviale et solidaire.



On continue #BassinesNonMerci pic.twitter.com/jGRgc4jmlA — Marine Tondelier (@marinetondelier) March 25, 2023

Всупереч забороні зібрань у районі Сент-Солін, противники водосховища вийшли на марш.

Поліція застосувала сльозогінний газ, щоб відбити деяких протестувальників, які кидали фаєри та інші снаряди, коли вони переходили поля, щоб наблизитися до обгородженої будівельної території. На фото очевидців видно, що щонайменше дві поліцейські машини загорілися.

За словами міністра внутрішніх справ Джеральда Дарманіна, уряд направив на демонстрацію понад 3000 поліцейських. Своєю чергою префект навколишнього регіону Еммануель Дюбі сказала, що серед протестувальників очікується близько 6000 тисяч радикально налаштованих людей.

#SainteSoline Tirs de mortiers, jets de cocktails Molotov et de projectiles divers sur les #gendarmes. Opération de gendarmerie en cours pour repousser les assauts d'une foule extrêmement violente. Evitez le secteur. pic.twitter.com/szA7Mqtp6k — Gendarmerie nationale (@Gendarmerie) March 25, 2023

Нагадаємо, днями у французькому Бордо під час пенсійних протестів невідомі підпалили мерію.

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