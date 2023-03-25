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Во Франции акция против водохранилища переросла в столкновение с полицией

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Франция, Суббота 25 марта 2023 17:56
Во Франции акция против водохранилища переросла в столкновение с полицией Фото: протесты во Франции (twitter.com Clemence_Guette)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 25 марта, во время акции против создания крупного водохранилища для орошения ферм случилось столкновение протестующих с полицией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Тысячи протестующих собрались на месте планируемого строительства водохранилища в сельской местности Сент-Солин. Отметим, что в октябре прошлого года подобный протест привел к значительным столкновениям с полицией.

Вопреки запрету собраний в районе Сент-Солин, противники водохранилища вышли на марш.

Полиция применила слезоточивый газ, чтобы отбить некоторых протестующих, бросавших файеры и другие снаряды, когда они переходили поля, чтобы приблизиться к огороженной строительной территории. На фото очевидцев видно, что по меньшей мере две полицейские машины загорелись.

По словам министра внутренних дел Джеральда Дарманина, правительство направило на демонстрацию более 3000 полицейских. В свою очередь префект окружающего региона Эммануэль Дюби сказала, что среди протестующих ожидается около 6000 тысяч радикально настроенных людей.

Напомним, на днях во французском Бордо во время пенсионных протестов неизвестные подожгли мэрию.

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