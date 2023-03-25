Во Франции акция против водохранилища переросла в столкновение с полицией

Сегодня, 25 марта, во время акции против создания крупного водохранилища для орошения ферм случилось столкновение протестующих с полицией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Тысячи протестующих собрались на месте планируемого строительства водохранилища в сельской местности Сент-Солин. Отметим, что в октябре прошлого года подобный протест привел к значительным столкновениям с полицией.

25 000 человек dans les différents cortèges en route vers #SainteSoline



Du monde à perte de vue.



Et une chouette ambiance, conviviale et solidaire.



On continue #BassinesNonMerci pic.twitter.com/jGRgc4jmlA - Marine Tondelier (@marinetondelier) 25 марта, 2023

Вопреки запрету собраний в районе Сент-Солин, противники водохранилища вышли на марш.

Полиция применила слезоточивый газ, чтобы отбить некоторых протестующих, бросавших файеры и другие снаряды, когда они переходили поля, чтобы приблизиться к огороженной строительной территории. На фото очевидцев видно, что по меньшей мере две полицейские машины загорелись.

По словам министра внутренних дел Джеральда Дарманина, правительство направило на демонстрацию более 3000 полицейских. В свою очередь префект окружающего региона Эммануэль Дюби сказала, что среди протестующих ожидается около 6000 тысяч радикально настроенных людей.

#SainteSoline Tirs de mortiers, jets de cocktails Molotov et de proyectiles divers sur les #gendarmes . Operation de gendarmerie en cours pour repousser les assauts d'un foule extrêmement violente. Evitez le secteur. pic.twitter.com/szA7Mqtp6k — Gendarmerie nationale (@Gendarmerie) 25 марта, 2023

Напомним, на днях во французском Бордо во время пенсионных протестов неизвестные подожгли мэрию.

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