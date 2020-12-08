Франция заявила о вспышке птичьего гриппа на утиной ферме

Сегодня, 8 декабря, Министерство сельского хозяйства Франции заявило о вспышке высокопатогенного птичьего гриппа H5N8 на утиной ферме. Она находится на юго-западе страны.

Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, национальная референс-лаборатория ANSES подтвердила сегодня заражение фермы с 6000 уток вирусом H5N8 в муниципалитете Бенесс-Маремне (регион Ландес).

Накануне вокруг фермы была создана зона безопасности, что предусматривает дополнительный мониторинг, запрет на перемещение птицы и дополнительные санитарные меры. Также в министерстве добавили, что все утки на ферме были отбракованы.

Кроме того, во Франции вирус H5N8 уже обнаружили у птиц, что продаются в трех зоомагазинах. Еще три диких лебедя и один дикий гусь, найдены мертвыми на прошлой неделе, также были подтверждены как носители вируса H5N8.

В ведомстве отмечают, что птичий грипп может передаваться через употребление в пищу продуктов птицеводства. Вместе с тем вирус H5N8 никогда не был обнаружен у людей.

Напомним, ранее сообщалось, что на востоке Польши обнаружили птичий грипп на индюшиных фермах, в результате чего были забиты до 40 тысяч птиц.

Кроме того, в Дании уничтожили всех норок с новым коронавирусом. Ранее датское правительство планировало уничтожить 17 млн норок из-за мутировавшего штамма коронавируса.