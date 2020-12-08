Франція заявила про спалах пташиного грипу на качиній фермі

Сьогодні, 8 грудня, Міністерство сільського господарства Франції заявило про спалах високопатогенного пташиного грипу H5N8 на качиній фермі. Вона знаходиться на південному заході країни.

Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, національна референс-лабораторія ANSES підтвердила сьогодні зараження ферми з 6000 качок вірусом H5N8 в муніципалітеті Бенесс-Маремне (регіон Ландес).

Напередодні навколо ферми була створена зона безпеки, що передбачає додатковий моніторинг, заборону на переміщення птиці та додаткові санітарні заходи. Також у міністерстві додали, що всі качки на фермі були відбраковані.

Крім того, у Франції вірус H5N8 вже виявили у птахів, що продаються в трьох зоомагазинах. Ще три диких лебеді та один дикий гусак, знайдені мертвими минулого тижня, також були підтверджені як носії вірусу H5N8.

У відомстві зазначають, що пташиний грип не може передаватися через вживання в їжу продуктів птахівництва. Разом з тим вірус H5N8 ніколи не був виявлений у людей.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на сході Польщі виявили пташиний грип на індичих фермах, у результаті чого бути забиті до 40 тисяч птахів.

Крім того, у Данії знищили всіх норок з новим коронавірусом. Раніше данський уряд планував знищити 17 млн норок з-за мутованого штаму коронавірусу.