Ця місія відбувається на тлі напруженої ситуації в Україні, де триває війна, вже майже три роки, і війська противника посилюються.

Російські сили, за оцінками української, американської та південнокорейської розвідок, отримують підкріплення з 12 тисяч північнокорейських солдатів, дислокованих у Курській області, що викликає побоювання в української сторони.

Понад 2 тисячі українських військових, які пройшли інтенсивну двомісячну підготовку на військових полігонах на сході та півдні Франції, завершують фінальні випробування.

За словами представників французьких Збройних сил, більшість із цих солдатів було нещодавно мобілізовано, і раніше вони пройшли лише кілька тижнів базової підготовки. Французька бригада складається з піхотних батальйонів, артилерійських груп і саперів, що, на думку військових експертів, може перетворити її на значну бойову силу.

Французька сторона також передала українській бригаді важке озброєння: в арсеналі 18 легких танків AMX 10, 18 вантажних артилерійських установок "Цезар", 128 бронетранспортерів та інші ракетні комплекси. Французькі солдати оперативної групи "Шампань" навчають українців злагодженої роботи, а також обслуговування та використання техніки.

Напередодні повернення на фронт українські військовослужбовці провели навчання, відпрацьовуючи захист і штурм траншей, схожих на ті, що використовують на передовій.