Французская оперативная группа "Шампань" завершила подготовку украинской бригады "Анна Киевская", готовящейся вернуться в Украину для продолжения борьбы с российскими войсками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.
Эта миссия проходит на фоне напряженной ситуации в Украине, где продолжается война, уже почти три года, и войска противника усиливаются.
Российские силы, по оценкам украинской, американской и южнокорейской разведок, получают подкрепление из 12 тысяч северокорейских солдат, дислоцированных в Курской области, что вызывает опасения у украинской стороны.
Более 2 тысяч украинских военных, прошедших интенсивную двухмесячную подготовку на военных полигонах на востоке и юге Франции, завершают финальные испытания.
По словам представителей французских Вооруженных сил, большинство из этих солдат были недавно мобилизованы и ранее прошли лишь несколько недель базовой подготовки. Французская бригада состоит из пехотных батальонов, артиллерийских групп и саперов, что, по мнению военных экспертов, может превратить ее в значительную боевую силу.
Французская сторона также передала украинской бригаде тяжелое вооружение: в арсенале 18 легких танков AMX 10, 18 грузовых артиллерийских установок "Цезарь", 128 бронетранспортеров и другие ракетные комплексы. Французские солдаты оперативной группы "Шампань" обучают украинцев слаженной работе, а также обслуживанию и использованию техники.
Накануне возвращения на фронт украинские военнослужащие провели учения, отрабатывая защиту и штурм траншей, похожих на те, что используют на передовой.
Франция остается одним из ключевых союзников Украины. Париж предоставил значительную военную помощь, включая артиллерийские установки, бронетехнику, боеприпасы, ракеты, системы ПВО и другие виды вооружения.
Помимо военной поддержки, Франция активно содействует Украине на политической арене, выступая за дальнейшую интеграцию страны в Европейский Союз и НАТО.
Именно президент Франции Эммануэль Макрон стал инициатором отправки военных инструкторов для обучения украинских военнослужащих.
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