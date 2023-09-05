Франція засудила російські удари по зерновій інфраструктурі

Там зазначили, що такими ударами РФ продовжує свій шантаж глобальної продовольчої безпеки, що позначається систематичним знищенням транзитних і складських потужностей в Україні, перешкодами для експорту зерна та призупиненням Чорноморської зернової ініціативи.

Також в МЗС підкреслили, що Франція вживатиме заходів для зміцнення глобальної продовольчої безпеки, яку РФ активно намагається послабити, щоб перетворити її на політичну зброю.

Атака на Одеську область 4 вересня

В ніч на понеділок, 4 вересня, російські окупанти вкотре атакували Одеську область за допомогою дронів-камікадзе "Шахед". 17 з них було збито, однак решта завдали руйнувань, в тому числі, і зерновій інфраструктурі.

Пізніше в МЗС України зробили заяву про те, що під час атаки росіян дрони впали та вибухнули на території Румунії. При цьому Бухарест спростовує цю інформацію.

Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк додала, що під час цієї атаки РФ використовувала "шахеди" із нової партії.

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