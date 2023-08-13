Франція засудила російські удари по Херсону

Франція засуджує російські удари, які були нанесені окупантами сьогодні, 13 серпня, по Херсонській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM.
Катрін Колонна заявила, що
Російські терористи сьогодні з самого ранку завдають ударів по населених пунктах Херсонської області, внаслідок чого постраждали багато цивільних людей, зокрема є й загиблі.
Усі подробиці сьогоднішніх ударів країни-терориста по території Херсонської області - в матеріалі РБК-Україна.
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