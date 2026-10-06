Франція запустила нову міжконтинентальну балістику з ядерної субмарини

Як минув запуск французької балістики

Випробування пройшла третя версія стратегічної балістичної ракети M51 для підводних човнів, прийнята на озброєння рік тому. Випробувальний пуск відбувся у французьких територіальних водах, ракета пролетіла близько 4 тисяч км над Атлантичним океаном.

На випробуваннях також був присутній президент Франції Еммануель Макрон. За першим пуском міжконтинентальної ракети з підводного човна глава держави спостерігав із борту фрегата ВМС Франції.

"Через десять років бюджет наших збройних сил подвоїться. Наші майбутні стратегічні підводні човни зараз будуються. Цього року було розпочато програму створення гіперзвукових та маневрених стратегічних ракет, якими буде оснащено наш повітряний компонент стримування", - написав президент Франції.

Відомо, що під час випробувального пуску ракета не несла на собі ядерної боєголовки і впала в Північній Атлантиці, за кілька сотень кілометрів від будь-якого узбережжя.

Франція прийняла на озброєння дану версію міжконтинентальних ракет, що розміщуються на підводних човнах, рік тому. Тоді цей крок назвали "важливим етапом модернізації морської складової ядерного стримування Франції".

Що відомо про ракету М51

М51 - французька балістична ракета підводного запуску, розроблена та вироблена компанією ArianeGroup для ВМС Франції. Вона була розроблена для заміни ракети M45, вперше була розгорнута в 2010 році.

Кожна ракета несе від 6 до 10 термоядерних боєголовок індивідуального наведення TN 75. Ракета ракети почалася наприкінці 1980-х років компанією Aérospatiale, перш ніж програма була перейменована на M51 у 1996 році.

У проєкті було задіяно 6 тисяч інженерів, техніків і робітників із понад 900 французьких промислових підприємств, серед яких 140 прямих постачальників та 40 головних підрядників підсистем. Ракета має дальність до 10 тисяч кілометрів.