Франция закрыла границы для украинцев: пытается замедлить пандемию

Фото: Франция запретила украинцам въезд (РБК-Украина)

Франция закрыла свои границы для украинцев и жителей других стран, которые не входят в Европейский союз. Решение принято, чтобы замедлить пандемию COVID-19 и циркуляцию его вариантов.

Об этом говорится в сообщении на сайте посольства Украины во Франции.

Сообщается, что с 31 января 2021 года установлен запрет на въезд и выезд с территории Франции в любую страну за пределами европейского пространства (Европейский союз, Андорра, Исландия, Лихтенштейн, Монако, Норвегия, Сен-Мартен, Ватикан и Швейцария), кроме чрезвычайных неотложных обстоятельств.

Что касается перемещений в пределах европейского пространства, въезд и выезд из Франции, остаются строго ограниченными до появления новых распоряжений.

Если поездка связана с неотложными обстоятельствами, необходимо соблюдать ограничительные меры, которые действуют при въезде на территорию Франции.

Напомним, в середине января Франция ужесточила карантин и ввела комендантский час на 15 дней, а также ввела обязательную самоизоляцию для прибывших из-за рубежа.

До этого Норвегия закрыла въезд в страну для иностранцев без уважительных причин.