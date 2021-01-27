Норвегия закрывает въезд в страну для иностранцев без оснований

Фото: закрытая граница Норвегии (nrk.no)

Норвегия закрыла с 29 января границы для иностранцев, у которых нет серьезных оснований для въезда в страну. По факту, закрывают въезд для тех, кто в Норвегии не живет.

Об этом сообщает NRK.

Премьер-министр Норвегии Эрна Солберг заявила, что фактически этим решением закрывается страна для иностранцев.

Тем не менее, в новых нормах будут исключения для нескольких категорий:

работники критически важных объектов инфраструктуры;

поставщики еды и работники общественного транспорта;

медики из Швеции и Финляндии, которые работают в норвежских учреждениях здравоохранения;

приезжающие для встречи с детьми;

прочие люди, которые имеют особые причины для въезда.

Эти критерии означают, что множество работников из-за рубежа не смогут попасть в Норвегию в следующие несколько недель.

Ранее премьер-министр Норвегии Эрна Солберг заявила, что в стране могут изменить стратегию вакцинации от коронавируса для пожилых людей. Такое решение правительство планирует принять после недавнего всплеска смертности на фоне прививок.

Также Министерство иностранных дел Швеции рекомендует своим гражданам воздержаться от несущественных поездок в страны за пределами ЕС по меньшей мере до 15 апреля. В то же время ведомство отменило совет воздержаться от поездок в большинство стран ЕС или Шенгенской зоны.