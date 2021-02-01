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Франція закрила кордони для українців: намагається сповільнити пандемію

Париж, Понеділок 01 лютого 2021 14:42
Франція закрила кордони для українців: намагається сповільнити пандемію
Фото: Франція заборонила українцям в'їзд (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Франція закрила свої кордони для українців і жителів інших країн, які не входять в Європейський союз. Рішення прийнято, щоб уповільнити пандемію COVID-19 і циркуляцію його варіантів.

Про це йдеться в повідомленні на сайті посольства України у Франції.

Повідомляється, що з 31 січня 2021 року встановлено заборону на в'їзд та виїзд з території Франції до будь-якої країни за межами європейського простору (Європейський союз, Андорра, Ісландія, Ліхтенштейн, Монако, Норвегія, Сен-Мартен, Ватикан і Швейцарія), крім надзвичайних невідкладних обставин.

Що стосується переміщень в межах європейського простору, в'їзд і виїзд з Франції, залишаються строго обмеженими до появи нових розпоряджень.

Якщо поїздка пов'язана з невідкладними обставинами, необхідно дотримуватися обмежувальних заходів, які діють при в'їзді на територію Франції.

Нагадаємо, в середині січня Франція посилила карантин і ввела комендантську годину на 15 днів, а також ввела обов'язкову самоізоляцію для прибулих з-за кордону.

До цього Норвегія закрила в'їзд у країну для іноземців без поважних причин.

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