Франція закликала відсунути крайній термін для торговельної угоди між ЄС і США

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Що стосується крайнього терміну, я хотів би ще однієї відстрочки. Я б віддав перевагу хорошій угоді 9 липня, ніж поганій", - сказав Ломбар.

Ломбар зазначив в інтерв'ю газеті La Tribune Dimanche, що вважає можливим укладення угоди з американцями.

Французький міністр заявив, що потрібно відсунути крайній термін, встановлений президентом США Дональдом Трампом на 9 липня, щоб досягти вигіднішої торговельної угоди.

Торговельні переговори ЄС і США

У квітні 2025 року Дональд Трамп анонсував масштабні мита практично проти всіх торгових партнерів США, але призупинив відповідне рішення на 90 днів, щоб укласти з країнами індивідуальні торговельні угоди.

ЄС може зіткнутися із загрозою введення 50% мита майже на весь свій імпорт до США, якщо до 9 липня не буде укладено угоду.

Американський лідер раніше попереджав, що нездатність досягти угоди може призвести до підвищення мит США на різні товари - від автомобілів до фармацевтичних препаратів.

Президент Франції Еммануель Макрон після саміту ЄС у четвер заявив, що його країна хоче швидкої і прагматичної торговельної угоди зі Сполученими Штатами, але не прийме незбалансованих умов.

Водночас у Білому домі повідомили, що найближчим часом почнуть розсилку листів торговельним партнерам країни, в яких буде вказано, кому і скільки потрібно буде платити в рамках нових тарифів.

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