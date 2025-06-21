Франція закликала Радбез ООН засудити злочини Росії в Україні
Франція закликала Раду Безпеки ООН засудити агресію Росії проти України та порушення міжнародного гуманітарного права. Париж вимагає, щоб Москва припинила обстріли та дотримувалась Статуту ООН.
Про це під час засідання Ради Безпеки ООН заявив постійний представник Франції при цій організації Жером Боннафонт, повідомляє РБК-Україна.
Боннафонт під час засідання Ради Безпеки ООН заявив, що Рада повинна засудити порушення російською стороною міжнародного гуманітарного права, закликати РФ покласти цьому край та нагадати про зобов'язання Росії за статутом ООН.
Франція прямо звинуватила Росію в прагненні підкорити Україну
За словами Боннафонта, незалежно від риторики Кремля, його справжньою і єдиною метою залишається підкорення України.
Французький представник підкреслив, що Росія продовжує перешкоджати припиненню вогню, на яке Україна погодилася понад 100 днів тому. На його думку останні масовані обстріли Києва та інших українських міст є доказом небажання Росії досягти миру.
Також Боннафонт зазначив, що наразі Москва висуває вимоги, які фактично дорівнюють капітуляції.
"Росія прагне використати ескалацію на Близькому Сході, щоб відвернути увагу від своєї агресії", - переконаний дипломат.
Пролунав заклик діяти
Франція закликала Раду Безпеки ООН не залишатися осторонь та дати належну оцінку діям РФ, які підривають міжнародний порядок.
Боннафонт наголосив, що жодна глобальна криза не має затьмарити того факту, що Росія порушує Статут ООН, ставить під сумнів міжнародні кордони, а також загрожує європейській безпеці та глобальній стабільності.
Нагадаємо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 20 червня ініціював термінове засідання Радбезу ООН через атаки РФ по цивільному населенню. Він закликав до посилення тиску на агресора і зміцнення України, включно з додатковими можливостями ППО.
Йдеться про злочин росіян, коли вони в ніч на 17 червня вдарили по Солом'янському районі Києва ракетами і дронами. Внаслідок тієї атаки загинули 23 людини.
РБК-Україна публікувало репортаж зі столиці, яка пережила масовану атаку росіян.
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