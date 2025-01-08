Франція закликала Єврокомісію до введення жорстких заходів проти Ілона Маска

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За його словами, Європейська комісія має використати своє чинне законодавство набагато жорсткіше.

"Або Європейська комісія застосовує з найбільшою твердістю закони, які існують для захисту нашого унікального простору, або не застосовує, і в такому випадку вона повинна подумати про те, щоб повернути здатність робити це назад країнам-членам Європейського Союзу, Франції", - сказав він.

Що передувало

Нагадаємо, деякий час тому президент Франції Еммануель Макрон натякнув на втручання Маска у європейську політику. Під час свого виступу перед французькими послами Макрон прямо не згадав ім’я Маска, але сказав:

"Хто б міг собі уявити 10 років тому, що власник однієї з найбільших соціальних мереж у світі підтримає новий міжнародний реакційний рух і безпосередньо втручатиметься у вибори, зокрема в Німеччині", - сказав тоді Макрон.

Про стурбованість втручання Маска у політку заявляв і премʼєр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

Також уряд Німеччини звинуватив Ілона Маска у спробі втручання у федеральні вибори в країні. Спікер німецького уряду Крістіан Гоффман заявляла, що Маск має право на свободу слова, однак піддала сумніву його висновки.