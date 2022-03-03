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Франция задействует авианосец для контроля за воздушным пространством возле Украины

Автор: Артур Родивилов

Единственный авианосец ВМС Франции "Шарль де Голль" будет задействован для контроля за воздушным пространством возле Украины. Для этого он прервет антитеррористическую миссию в Восточном Средиземноморье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM.

Сейчас в регионе сосредоточено большое количество вооружений, в том числе на море и в воздухе.

"Мы направили в Восточное Средиземноморье авианосец "Шарль де Голль" вместе с группировкой кораблей поддержки для участия в операциях по борьбе с терроризмом в рамках миссии "Клемансо". Мы адаптируемся к новой ситуации, и вчера наш авианосец покинул воды Кипра, чтобы добраться до зоны, откуда наши истребители "Рафаль" и разведывательные самолеты, приспособленные для взлета с авианосца, смогут осуществлять миссии по контролю за воздушным пространством и разведке", - сообщили в Минобороны.

Напомним, глава МИД Дмитрий Кулеба анонсировал свое участие во встрече глав дипломатических ведомств стран-членов НАТО 4 марта. Там он будет снова ставить вопрос о закрытии неба.

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