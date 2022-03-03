Франция задействует авианосец для контроля за воздушным пространством возле Украины
Единственный авианосец ВМС Франции "Шарль де Голль" будет задействован для контроля за воздушным пространством возле Украины. Для этого он прервет антитеррористическую миссию в Восточном Средиземноморье.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM.
Сейчас в регионе сосредоточено большое количество вооружений, в том числе на море и в воздухе.
"Мы направили в Восточное Средиземноморье авианосец "Шарль де Голль" вместе с группировкой кораблей поддержки для участия в операциях по борьбе с терроризмом в рамках миссии "Клемансо". Мы адаптируемся к новой ситуации, и вчера наш авианосец покинул воды Кипра, чтобы добраться до зоны, откуда наши истребители "Рафаль" и разведывательные самолеты, приспособленные для взлета с авианосца, смогут осуществлять миссии по контролю за воздушным пространством и разведке", - сообщили в Минобороны.
Напомним, глава МИД Дмитрий Кулеба анонсировал свое участие во встрече глав дипломатических ведомств стран-членов НАТО 4 марта. Там он будет снова ставить вопрос о закрытии неба.
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