Франція задіє авіаносець для контролю за повітряним простором біля України

Єдиний авіаносець ВМС Франції "Шарль де Голль" буде задіяний для контролю за повітряним простором біля України. Для цього він перерве антитерористичну місію в Східному Середземномор'ї.

Зараз в регіоні зосереджена велика кількість озброєнь, в тому числі на морі і в повітрі.

"Ми направили в Східне Середземномор'я авіаносець "Шарль де Голль" разом з угрупованням кораблів підтримки для участі в операціях з боротьби з тероризмом в рамках місії "Клемансо". Ми адаптуємося до нової ситуації, і вчора наш авіаносець покинув води Кіпру, щоб дістатися до зони, звідки наші винищувачі "Рафаль" і розвідувальні літаки, пристосовані для зльоту з авіаносця, зможуть здійснювати місії з контролю за повітряним простором і розвідці", - повідомили в Міноборони.