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Франція задіє авіаносець для контролю за повітряним простором біля України

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Париж, Четвер 03 березня 2022 23:26
Франція задіє авіаносець для контролю за повітряним простором біля України Фото: Франція задіє авіаносець для контролю за повітряним простором біля України (wikipedia.org)
Автор: Артур Родивилов

Єдиний авіаносець ВМС Франції "Шарль де Голль" буде задіяний для контролю за повітряним простором біля України. Для цього він перерве антитерористичну місію в Східному Середземномор'ї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM.

Зараз в регіоні зосереджена велика кількість озброєнь, в тому числі на морі і в повітрі.

"Ми направили в Східне Середземномор'я авіаносець "Шарль де Голль" разом з угрупованням кораблів підтримки для участі в операціях з боротьби з тероризмом в рамках місії "Клемансо". Ми адаптуємося до нової ситуації, і вчора наш авіаносець покинув води Кіпру, щоб дістатися до зони, звідки наші винищувачі "Рафаль" і розвідувальні літаки, пристосовані для зльоту з авіаносця, зможуть здійснювати місії з контролю за повітряним простором і розвідці", - повідомили в Міноборони.

Нагадаємо, глава МЗС Дмитро Кулеба анонсував свою участь у зустрічі глав дипломатичних відомств країн-членів НАТО 4 березня. Там він буде знову ставити питання про закриття неба.

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