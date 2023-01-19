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Франція заблокувала кошти пропагандистського каналу RT. Його існування під питанням, - ЗМІ

Фото: Франція заблокувала кошти пропагандистського каналу RT (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У Франції заблокували кошти телеканалу RT France, який потрапив під санкції ЄС. Як наслідок, канал тепер може припинити існування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde.

"Усі кошти на рахунку заморожені на вимогу Головного управління казначейства", - заявила шеф-редакторка телеканалу Ксенія Федорова.

Федорова додала, що це робить неможливим продовження роботи в тих самих умовах, що і раніше. Видання пише, що замороження коштів пов'язане з дев'ятим пакетом санкцій ЄС проти Росії.

"RT France, вірогідно, не зможе виплачувати зарплати та підрядникам", - йдеться у матеріалі.

Деякі співробітники побоюються того, що їм буде важко знайти нову роботу, бо вони у ЗМІ, на якому стоїть штамп "пропагандист".

Нагадаємо, що у Франції виявили мережу рієлторів, які допомагали олігархам РФ ухилятись від санкцій.

До цього повідомлялось, що французька інженерна група Gaztransport & Technigaz (GTT) оголосила про припинення своєї діяльності в Росії після вивчення останніх пакетів європейських санкцій, які включають заборону на надання інженерних послуг російським компаніям.

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