Франція заблокувала фейковий сайт з набору добровольців на війну в Україні, - ЗМІ

Французькі спецслужби заблокували фальшивий сайт, де розміщували інформацію про "набір добровольців на війну до України".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Франції у Twitter і The Guardian .

У Міноборони Франції наголосили, що сайт "був створений недоброзичливцями в рамках кампанії з дезінформації".

Фото: фейковий сайт з набору добровольців (twitter.com/Armees_Gouv)

За інформацією The Guardian, французькі ЗМІ повідомили, що на сайті було запрошення взяти участь у війні України з Росією для 200 тисяч французів. Також було зазначено, що "пріоритет надається іммігрантам".

Неназваний представник уряду розповів французьким журналістам, що сайт має "ознаки російських чи проросійських зусиль у рамках дезінформаційної кампанії, яка стверджує, що французька армія готується відправити війська в Україну".

Підроблений веб-сайт пропонував потенційним новобранцям зв'язатися з "командиром підрозділу Полом" для отримання інформації про вступ до лав українських військ. Міністерство оборони Франції та урядові кіберпідрозділи проводять розслідування.