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Франция выводит войска из Мали: Макрон сделал заявление

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Франция, Пятница 18 февраля 2022 05:26
Франция выводит войска из Мали: Макрон сделал заявление Фото: Эммануэль Макрон, президент Франции (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Франция и союзные страны выводят войска из Мали, где они участвуют в борьбе с исламистскими боевиками с 2013 года. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон и партнеры Франции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France 24.

Союзники объявили, что решили начать скоординированный вывод своих соответствующих военных ресурсов с территории Мали.

"Из-за многочисленных препятствий со стороны малийских переходных властей Канада и европейские государства, действовавшие параллельно с операцией "Бархан" и в составе оперативной группы "Такуба", считают, что политические, оперативные и юридические условия более не соблюдаются для эффективного продолжения их нынешнего военного участия в борьбе против терроризма в Мали", - говорится в заявлении.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что категорически отказывается называть французскую военную операцию в Мали провальной.

"Мы не можем продолжать военные действия вместе с де-факто властями, чью стратегию и скрытые цели мы не разделяем", - сказал Макрон.

Он отметил, что вывод войск будет осуществляться постепенно в течение от четырех до шести месяцев.

Также он отметил, что Нигер согласился принять у себя европейские силы, сражающиеся с исламистскими боевиками.Оставшиеся силы будут оказывать дальнейшую помощь странам Гвинейского залива.

"Эти государства все чаще подвергаются попыткам террористических групп внедриться на их территорию", - заявил Макрон.

Напомним, что о выводе войск из Мали Франция заявляла и раньше. Для окончательного решения требовались консультации с союзниками.

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