ru ua
Пт, 18 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Франція виводить війська з Малі: Макрон зробив заяву

Новость на русском →
Франція, П'ятниця 18 лютого 2022 05:26
Франція виводить війська з Малі: Макрон зробив заяву Фото: Еммануель Макрон, президент Франції (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Франція та союзні країни виводять війська з Малі, де вони беруть участь у боротьбі з ісламістськими бойовиками з 2013 року. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон і партнери Франції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France 24.

Союзники оголосили, що вирішили почати скоординоване виведення своїх відповідних військових ресурсів з території Малі.

"Через численні перешкоди з боку малійських перехідних властей Канада і європейські держави, що діяли паралельно з операцією "Бархан" і в складі оперативної групи "Такуба", вважають, що політичні, оперативні та юридичні умови більше не дотримуються для ефективного продовження їх нинішньої військової участі в боротьбі проти тероризму в Малі", - йдеться в заяві.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що категорично відмовляється називати французьку військову операцію в Малі провальною.

"Ми не можемо продовжувати військові дії разом з де-факто владою, чию стратегію і приховані цілі ми не поділяємо", - сказав Макрон.

Він зазначив, що виведення військ здійснюватиметься поступово протягом від чотирьох до шести місяців.

Також він зазначив, що Нігер погодився прийняти у себе європейські сили, що борються з ісламістськими бойовиками.Решта сил надаватимуть подальшу допомогу країнам Гвінейської затоки.

"Ці держави все частіше піддаються спробам терористичних груп впровадитися на їх територію", - заявив Макрон.

Нагадаємо, що про виведення військ з Малі Франція заявляла і раніше. Для остаточного рішення були потрібні консультації з союзниками.

Читайте РБК-Україна в Google News
Франція Мали
NEWS
Через можливе загострення. Окупанти готують евакуацію населення в ОРДО, - Генштаб
Через можливе загострення. Окупанти готують евакуацію населення в ОРДО, - Генштаб
DAILY
Володимир Зеленський: Проходячи шлях до НАТО, Україна повинна отримати систему гарантій
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Володимир Зеленський: Проходячи шлях до НАТО, Україна повинна отримати систему гарантій