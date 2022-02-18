Франція виводить війська з Малі: Макрон зробив заяву
Франція та союзні країни виводять війська з Малі, де вони беруть участь у боротьбі з ісламістськими бойовиками з 2013 року. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон і партнери Франції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France 24.
Союзники оголосили, що вирішили почати скоординоване виведення своїх відповідних військових ресурсів з території Малі.
"Через численні перешкоди з боку малійських перехідних властей Канада і європейські держави, що діяли паралельно з операцією "Бархан" і в складі оперативної групи "Такуба", вважають, що політичні, оперативні та юридичні умови більше не дотримуються для ефективного продовження їх нинішньої військової участі в боротьбі проти тероризму в Малі", - йдеться в заяві.
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що категорично відмовляється називати французьку військову операцію в Малі провальною.
"Ми не можемо продовжувати військові дії разом з де-факто владою, чию стратегію і приховані цілі ми не поділяємо", - сказав Макрон.
Він зазначив, що виведення військ здійснюватиметься поступово протягом від чотирьох до шести місяців.
Також він зазначив, що Нігер погодився прийняти у себе європейські сили, що борються з ісламістськими бойовиками.Решта сил надаватимуть подальшу допомогу країнам Гвінейської затоки.
"Ці держави все частіше піддаються спробам терористичних груп впровадитися на їх територію", - заявив Макрон.
Нагадаємо, що про виведення військ з Малі Франція заявляла і раніше. Для остаточного рішення були потрібні консультації з союзниками.