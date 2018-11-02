Франція виділить ЦАР 24 млн євро і передасть зброю

Фото: Жан-Ів Ле Дріан (twitter.com/francediplo_RU)

Із Франції в ЦАР доставлять 1,4 тис. одиниць автоматичної зброї

Франція передасть допомогу Центральноафриканській Республікці (ЦАР) в розмірі 24 млн євро, а також поставить зброю. Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан, передає РБК-Україна з посиланням на африканську сблужбу "Голосу Америки".

Ле Дріан зазначив, що йдеться про 1,4 тис. одиниць автоматичної зброї. Глава МЗС Франції дату початку поставок не уточнював, але зазначив, що це відбудеться "скоро".

"Франція хоче продовжити своє історичне партнерство з Центральноафриканською Республікою", - сказав міністр.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Франції Флоранс Парлі заявила, що розширення впливу Росії в Центральноафриканській республіці "навряд чи стабілізує країну".

За словами Парлі, в грудні 2017 року Росія отримала дозвіл від Ради Безпеки ООН на поставки озброєнь в ЦАР, яка стикається з постійним озброєним конфліктом з 2013 року. В той час переважно мусульманська повстанська коаліція повалила тодішнього президента Франсуа Бозізе, що спричинило репресії з боку християнських бойовиків.