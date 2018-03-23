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Интервью

Франция выделит на гуманитарные проекты на Донбассе полмиллиона евро

НовостиФинансы    23.03.2018 - 13:39
Фото: Жан-Ив Ле Дриан (twitter.com-JY_LeDrian)
Фото: Жан-Ив Ле Дриан (twitter.com-JY_LeDrian)

Средства будут выделены на обеспечение продуктовой безопасности, восстановление школы и резервуаров на водонапорной станции

Франция выделит на гуманитарные проекты на Донбассе 500 тыс. евро. Об этом сегодня во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным сообщил министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, передает корреспондент РБК-Украина.

"Франция приняла решение оказать финансовую помощь двум неправительственным организациям гуманитарного характера, которые работают там. Франция выделяет 500 тыс. евро", - сказал Ле Дриан.

По его словам, средства будут выделены на реализацию проектов по обеспечению продуктовой безопасности местного населения, на проект по восстановлению школы в Красногоровке Марьинского района Донецкой области и на восстановление резервуаров на водонапорной станции в Попасной Луганской области.

Напомним, Кабинет министров Украины выделил 50 млн гривен на развитие и восстановление Луганской области.

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Теги: Франция, Донбасс
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