Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Франція виділить на гуманітарні проекти на Донбасі півмільйона євро

НовиниФінанси    23.03.2018 - 13:39
Фото: Жан-Ів Ле Дріан (twitter.com-JY_LeDrian)
Фото: Жан-Ів Ле Дріан (twitter.com-JY_LeDrian)

Кошти будуть виділені на забезпечення продуктової безпеки, відновлення школи і резервуарів на водонапірній станції

Франція виділить на гуманітарні проекти на Донбасі 500 тис. євро. Про це сьогодні під час прес-конференції за підсумками зустрічі з міністром закордонних справ України Павлом Климкиным повідомив міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан, передає кореспондент РБК-Україна.

"Франція прийняла рішення надати фінансову допомогу двом неурядовим організаціям гуманітарного характеру, які там працюють. Франція виділяє 500 тис. євро", - сказав Ле Дріан.

За його словами, кошти будуть виділені на реалізацію проектів щодо забезпечення продуктової безпеки місцевого населення, на проект по відновленню школи в Красногорівці Мар'їнського району Донецької області та на відновлення резервуарів на водонапірній станції в Попасній Луганської області.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України виділив 50 млн гривень на розвиток і відновлення Луганської області.

Глави МЗС Франції і Німеччини анонсували спільний візит в Україну У Міноборони підтвердили дотримання перемир’я на Донбасі другий день поспіль
Теги: Франція, Донбас
"Я був просто шокований": Жан Рено розповів, з чим асоціює Україну
"Надя знала, хто такі Іуди": Віра Савченко повідомила, що її сестра готувалася до в'язниці з ранку
В центрі Києва хочуть перейменувати вулицю на честь космонавта Каденюка
"Неможливо передати словами": легендарна Ада Роговцева пояснила, чому їздить в АТО
On Top