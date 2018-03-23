Франція виділить на гуманітарні проекти на Донбасі півмільйона євро

Кошти будуть виділені на забезпечення продуктової безпеки, відновлення школи і резервуарів на водонапірній станції

Франція виділить на гуманітарні проекти на Донбасі 500 тис. євро. Про це сьогодні під час прес-конференції за підсумками зустрічі з міністром закордонних справ України Павлом Климкиным повідомив міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан, передає кореспондент РБК-Україна.

"Франція прийняла рішення надати фінансову допомогу двом неурядовим організаціям гуманітарного характеру, які там працюють. Франція виділяє 500 тис. євро", - сказав Ле Дріан.

За його словами, кошти будуть виділені на реалізацію проектів щодо забезпечення продуктової безпеки місцевого населення, на проект по відновленню школи в Красногорівці Мар'їнського району Донецької області та на відновлення резервуарів на водонапірній станції в Попасній Луганської області.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України виділив 50 млн гривень на розвиток і відновлення Луганської області.