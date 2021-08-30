Франция вводит обязательную вакцинацию для ряда профессий

Сегодня, 30 августа во Франции вступают в силу новые требования по "паспортам здоровья", удостоверяющие вакцинацию от COVID. Теперь документ необходимо иметь работникам в ресторанов, кинотеатров, музеев, ТРЦ и общественного транспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV.

В этот список также попали волонтеры, работники зоопарков и других развлекательных сфер.

"Паспорт здоровья" должен удостоверять полный курс прививания от COVID-19, или необходимо иметь отрицательный результат теста (сделан не позднее чем за 72 часа) или доказательство перенесенной болезни", - говорится в сообщении.

Отмечено, что таких граждан, которые должны пройти вакцинацию от коронавируса, чтобы беспрепятственно работать на своих рабочих местах в настоящее время насчитывается около 1,8 млн.

Так, до 15 ноября власти приказали работодателям проверить каждого работника на возможную подделку "паспорта здоровья".