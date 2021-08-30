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Франція вводить обов'язкову вакцинацію для ряду професій

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Франція, Понеділок 30 серпня 2021 11:04
Франція вводить обов'язкову вакцинацію для ряду професій Фото: Франція вводить обов'язкову вакцинацію для ряду професій (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 30 серпня у Франції набувають чинності нові вимоги щодо "паспортів здоров'я", що засвідчують вакцинацію від COVID. Тепер документ необхідно мати працівникам в ресторанів, кінотеатрів, музеїв, ТРЦ та громадського транспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV.

До цього списку також потрапили волонтери, працівники зоопарків та інших розважальних сфер.

"Паспорт здоров’я" має засвідчувати повний курс щеплення від COVID-19, або необхідно мати негативний результат тесту (зроблений не пізніше ніж за 72 години) чи доказ перенесеної хвороби", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що таких громадян, які повинні пройти вакцинацію від коронавірусу, аби безперешкодно працювати на своїх робочих місцях наразі налічується близько 1,8 млн.

Так, до 15 листопада влада наказала роботодавцям перевірити кожного працівника на можливу підробку "паспорта здоров'я".

Нагадаємо, що введення "паспортів здоров'я" у Франції викликало масштабні протести, в ході яких є постраждалі та заарештовані.

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