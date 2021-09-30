Франция ввела "паспорт здоровья" для подростков старше 12 лет
Подростки старше 12 лет во Франции должны будут предъявлять "паспорт здоровья" во время посещения ряда общественных мест. Соответствующее нововведение вступает в силу с сегодняшнего дня.
В перечень мест, где подросткам необходимо будет предъявлять "паспорт здоровья", входят:
- места общественного питания;
- музеи;
- спортивные сооружения;
- транспорты для путешествий на дальние расстояния;
- культурные мероприятия;
- тренажерные залы и бассейны.
В паспорте здоровье будет отмечаться:
- доказательство того, что человек прошел полный курс вакцинирования как минимум за семь дней до посещения;
- подтверждение отрицательного ПЦР-теста, или же теста на выявление антигенов, который был сделан в течение 72 часов до посещения;
- доказательство того, что человек выздоровел от коронавируса в течение последних шести месяцев.
Отмечается, что около 5 млн подростков подпадает под нововведения в стране. Среди них 64% прошли полный курс вакцинации.