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Франция ввела "паспорт здоровья" для подростков старше 12 лет

Автор: Сергей Пышкин

Подростки старше 12 лет во Франции должны будут предъявлять "паспорт здоровья" во время посещения ряда общественных мест. Соответствующее нововведение вступает в силу с сегодняшнего дня.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Connexion France.

В перечень мест, где подросткам необходимо будет предъявлять "паспорт здоровья", входят:

  • места общественного питания;
  • музеи;
  • спортивные сооружения;
  • транспорты для путешествий на дальние расстояния;
  • культурные мероприятия;
  • тренажерные залы и бассейны.

В паспорте здоровье будет отмечаться:

  • доказательство того, что человек прошел полный курс вакцинирования как минимум за семь дней до посещения;
  • подтверждение отрицательного ПЦР-теста, или же теста на выявление антигенов, который был сделан в течение 72 часов до посещения;
  • доказательство того, что человек выздоровел от коронавируса в течение последних шести месяцев.

Отмечается, что около 5 млн подростков подпадает под нововведения в стране. Среди них 64% прошли полный курс вакцинации.

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