Франція вважає, що Азербайджан підтримує сепаратистів у Новій Каледонії. Баку спростовує

Французька сторона вказує на раптову появу азербайджанських прапорів поруч із канакською символікою під час нещодавніх протестів у Новій Каледонії. Зазначимо, що під час заворушень там загинули п'ятеро людей.

Йдеться про зображення, які широко поширювалися в соціальних мережах, та про репортаж, який транслювався в середу на французькому каналі TF1, коли були показані прихильники незалежності у Новій Каледонії у футболках з азербайджанським прапором.

Також в публікації французького інформагентства зазначається, що група, пов’язана з азербайджанською владою, відкрито підтримує сепаратистів у Новій Каледонії та засуджує дії Парижа.

Що кажуть у МЗС Франції

"Це не фантастика. Це реальність", - сказав міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен телеканалу France 24, відповідаючи на запитання, чи втручаються Азербайджан, Китай і Росія в ситуацію в Нової Каледонії.

Він також висловив жаль, що "деякі з каледонських лідерів, які виступають за незалежність, уклали угоду з Азербайджаном".

"Це безперечно", - сказав французький міністр.

Реакція Баку

Своєю чергою речник Міністерства закордонних справ Азербайджану Айхан Гаджизаде заявив, що країна "повністю відкидає безпідставні звинувачення".

"Ми спростовуємо будь-який зв'язок між лідерами боротьби за свободу в Каледонії та Азербайджані", - наголосив він.

Ситуація в Новій Каледонії

Раніше повідомлялося, що Франція запровадила надзвичайний стан у цій своїй заморській території в Тихому океані поблизу Австралії та ввела війська на острів-державу на тлі заколотів, які спалахнули останніми днями

Як заявив прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь 16 травня, у Новій Каледонії було введено військових "для забезпечення безпеки" у портах та аеропорту. Також там заборонили соціальну мережу TikTok.