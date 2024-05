Франция считает, что Азербайджан поддерживает сепаратистов в Новой Каледонии. Баку отрицает

Французская сторона указывает на внезапное появление азербайджанских флагов рядом с канакской символикой во время недавних протестов в Новой Каледонии. Отметим, что во время беспорядков там погибли пять человек.

Речь идет об изображениях, широко распространявшихся в социальных сетях, и о репортаже, который транслировался в среду на французском канале TF1, когда были показаны сторонники независимости в Новой Каледонии в футболках с азербайджанским флагом.

Канак независимые активисты покрывают азербайджанские flags в Нью-Каледонии, на острове в Южной Песифика, который может быть most absurd thing I've seen lately. pic.twitter.com/2d3eMpliDR — Dor Shabashewitz (@shabashewitz) May 15, 2024