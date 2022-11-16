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Франція втратила найкращого бомбардира Бундесліги на ЧС-2022: заміна знайдена

Фото: Рандаль Коло Муані поїде на Мундіаль (fff.fr)
Автор: Антон Федорців

Нападник німецького РБ "Лейпциг" Крістофер Нкунку прикро втратив можливість зіграти на чемпіонаті світу в Катарі. Він зазнав травми під час тренування національної команди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт федерації.

25-річний зірковий виконавець "червоних биків" не допоможе збірній на ЧС-2022. Медичний комітет ФІФА дозволив Франції замінити форварда у фінальній заявці на Мундіаль.

Фатальним для Нкунку виявилося звичайне тренування "триколірних". У простому епізоді проти нього жорстко зіграв хавбек мадридського "Реала" Едуардо Камавінга. Як наслідок, нападник змушений буде пропустити світовий форум через ушкодження.

У заявці збірної Франції Нкунку замінить форвард франкфуртського "Айнтрахта" Рандаль Коло Муані. Він у нинішньому сезоні провів 23 матчі в усіх турнірах, у яких забив 8 м'ячів і віддав 11 результативних передач. До лав національної команди Коло Муані прибуде 17 листопада, оскільки поїхав із клубом у турне Японією.

На ЧС-2022 не поїдуть травмовані хавбеки Канте та Погба, які кували перемогу збірної Франції на турнірі 2018 року. Натомість нещодавно до команди приєднався Маркус Тюрам – син чемпіона світу та Європи.

До слова, раніше підготували прев'ю групи A ЧС-2022 зі збірними Катару, Еквадору, Сенегалу та Нідерландів.

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