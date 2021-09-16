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Франция возобновила поставки шампанского в Россию. Но сменила его название

Автор: Сергей Новиков

Французские виноделы пошли на уступки и отказались маркировать свое шампанское соответствующим образом ради российского рынка. Теперь оно будет маркироваться как "игристое вино".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.

Сообщается, что с 16 сентября шампанское снова начало поступать. Однако теперь оно маркируется исключительно как "игристое вино". Это связано с тем, что в России был принят закон, которым запрещается называть шампанским вина, произведенные не в РФ.

Уточняется, что теперь французские виноделы наклеивают на обратную сторону бутылок этикетку на русском, которая определяет содержимое только как "игристое вино".

Также сообщается, что Межпрофессиональный комитет вин Шампани отменил свою рекомендацию о приостановке поставок алкогольной продукции в Россию. И это при том, что на российском рынке продается около 1,5 млн бутылок, что составляет 0,5% от общего рынка.

Напомним, летом президент России Владимир Путин запретил нероссийское шампанское, а Европейская комиссия пригрозила ответом.

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