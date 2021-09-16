Франція відновила поставки шампанського до Росії. Але змінила його назву

Французькі винороби пішли на поступки і відмовилися маркувати своє шампанське належним чином заради російського ринку. Тепер воно буде маркуватися як "ігристе вино".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times .

Повідомляється, що з 16 вересня шампанське знову почало надходити. Однак тепер воно маркується виключно як "ігристе вино". Це пов'язано з тим, що в Росії був прийнятий закон, яким забороняється називати шампанським вина, вироблені не в РФ.

Уточнюється, що тепер французькі винороби наклеюють на зворотну сторону пляшок етикетку російською, яка визначає вміст тільки як "ігристе вино".

Також повідомляється, що Міжпрофесійний комітет вин Шампані скасував свою рекомендацію про припинення поставок алкогольної продукції до Росії. І це при тому, що на російському ринку продається близько 1,5 млн пляшок, що становить 0,5% від загального ринку.