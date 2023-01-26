Франція не виключає передачу Україні винищувачів, але є умова

"Ми повинні розглядати запити в кожному конкретному випадку та залишати всі двері відчиненими. Ми побачимо найближчими тижнями, що станеться далі, оскільки все розвивається швидко", - сказав журналістам голова комітету Національної асамблеї з питань національної оборони та збройних сил Франції Томас Гасіллуд.

Він також зазначив, що Франція навряд чи надішле танки зі свого бойового флоту Leclerc, оскільки вони не вписуються в поставки США та Німеччини, оголошені напередодні.

"Вони не найкращий актив, який ми можемо надати Україні, зокрема тому, що українцям буде дорого і складно мати справу з різними типами танків. Ми думаємо, наприклад, про наземно-повітряні потужності", - сказав Гасіллуд.

Він наголосив, що як для танків, так і для літаків потрібна трудомістка спеціалізована підготовка.