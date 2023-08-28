Франція виключає можливість прямої участі у війні в Україні, - Макрон

Політика, яку проводить Франція, виключає можливість прямої участі країни у війні України з російською агресією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента країни Еммануеля Макрона на щорічній конференції послів Франції.

"Ми прагнемо виключити пряму участь у конфлікті з Росією", - сказав Макрон. Він підкреслив, що Париж намагається "уникати будь-якої ескалації українського конфлікту". Водночас президент Франції зазначив, що Євросоюз надає найбільшу допомогу Україні в гуманітарній та економічній сферах, а також у питаннях постачання озброєння. Також Макрон наголосив, що Росія ні в якому разі не повинна вигравати у цій війні.