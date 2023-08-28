Франція виключає можливість прямої участі у війні в Україні, - Макрон
Політика, яку проводить Франція, виключає можливість прямої участі країни у війні України з російською агресією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента країни Еммануеля Макрона на щорічній конференції послів Франції.
"Ми прагнемо виключити пряму участь у конфлікті з Росією", - сказав Макрон.
Він підкреслив, що Париж намагається "уникати будь-якої ескалації українського конфлікту".
Водночас президент Франції зазначив, що Євросоюз надає найбільшу допомогу Україні в гуманітарній та економічній сферах, а також у питаннях постачання озброєння.
Також Макрон наголосив, що Росія ні в якому разі не повинна вигравати у цій війні.
Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон висловив сподівання, що контрнаступ український Збройних сил поверне Україну та Росію за стіл переговорів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.