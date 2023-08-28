ua en ru
Пн, 28 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Франция исключает возможность прямого участия в войне в Украине, - Макрон

Франция, Понедельник 28 августа 2023 14:36
UA EN RU
Франция исключает возможность прямого участия в войне в Украине, - Макрон Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Политика, которую проводит Франция, исключает возможность прямого участия страны в войне Украины с российской агрессией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента страны Эммануэля Макрона на ежегодной конференции послов Франции.

"Мы стремимся исключить прямое участие в конфликте с Россией", - сказал Макрон.

Он подчеркнул, что Париж пытается "избегать любой эскалации украинского конфликта".

В то же время, президент Франции отметил, что Евросоюз оказывает наибольшую помощь Украине в гуманитарной и экономической сферах, а также в вопросах поставки вооружения.

Также Макрон подчеркнул, что Россия ни в коем случае не должна выигрывать в этой войне.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон выразил надежду, что контрнаступление украинских Вооруженных сил вернет Украину и Россию за стол переговоров.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Франция Эммануэль Макрон Война России против Украины
NEWS
Ночная атака РФ: есть разрушения в Кривом Роге и Полтавской области
Ночная атака РФ: есть разрушения в Кривом Роге и Полтавской области
DAILY
Доверяй, но проверяй. На каких условиях Запад готов давать Украине деньги
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Доверяй, но проверяй. На каких условиях Запад готов давать Украине деньги