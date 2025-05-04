Франція виготовить для України 1200 "розумних" авіабомб AASM Hammer, - Le Parisien

Як пише французьке видання, модульна зброя класу "повітря-земля" це "новий улюбленець українських бойових літаків", і від початку широкомасштабного вторгнення РФ виробництво AASM у Франції "у напрямку фронту зросло в чотири рази".

"Але це ще далеко не кінець. Після того, як у 2024 році було виготовлено 830 одиниць, на 2025 рік вже заплановано випустити 1200". - йдеться в публікації Le Parisien.

Розробником даних модульних авіабомб є французька компанія Safran. Загалом дана велика промислово-технологічна група займається розробкою та виробництвом авіаційних двигунів, вертольотів та ракет, авіаційного обладнання.

Особливості AASM Hammer

Також зазначається, що AASM Hammer складається з комплекту наведення та ще одного комплекту силової установки, які встановлюються відповідно в передній та задній частині звичайної бомби на винищувачі.

"Інерціальний блок використовує фізичні властивості, властиві дзиґі. Зіставляючи вимірювання кута та прискорення, він відновлює положення та швидкість систем озброєння та орієнтує їх у просторі", - описав у розмові з AFP технічні особливості озброєння директор з операцій Safran Electronics and Defense Жан-Ноель Мах'є.

Простіше кажучи, два комплекти наведення та руху роблять бомбову систему AASM Hammer "безпомилковою проти ворожих перешкод, забезпечуючи водночас її навігацію до потрібної цілі".

Чим пояснюється попит на AASM Hammer з боку України

Французька газета зауважує, що "розумні" авіабомби AASM є досить затребувані з боку української сторони.

Президент Safran Electronics and Defense Франк Содо розповів, що функція модуля захищає бомби від ворожого "глушіння" сигналів GPS, та гарантує високу точність ураження цілі.

Крім того, сильною стороною таких бомб називають можливість використання українськими винищувачами МіГ та Су.

Варто додати, що введений на озброєння у французькій армії у 2008 році AASM Hammer "був еталонною зброєю Rafale".

"Французький уряд звернувся до Safran з проханням інтегрувати зенітно-ракетні комплекси (ЗРС) на українські винищувачі після того, як американські боєприпаси JDAM з GPS-наведенням стали не влучати в цілі. Як розповіли у Safran, це було зроблено "менш ніж за чотири місяці восени 2023 року", що дозволило "обробляти цілі з відмінною точністю"", - пише Le Parisien.

Технічний опис

Основою керованої авіаційної бомби класу "повітря-земля" AASM Hammer є бомби Mk 82 (вага - 250 кг), BLU 109 чи Mk 8 (1 тонна).

Задекларована дальність польоту AASM Hammer - близько 70 км, але вона також залежить від висоти польоту. Вказується, що при скиданні такої авіабомби з малої висоти - дальність коливається від 20 до 100 км.

Носієм AASM Hammer є французький багатоцільовий винищувач четвертого покоління Rafale. Також відомо, що використовують F-16, Mirage 2000 та Mirage F1, на які додатково встановили систему Hasas (Hammer Stand Alone System).

Як звертав раніше увагу міністр оборони Франції Себастьян Лекорню, авіабомби зможуть запускати з наявних у Сил оборони України радянських літаків, зокрема МіГ та Су.