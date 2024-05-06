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Франція відправить свого посла на "інавгурацію" Путіна, - Reuters

Фото: російський диктатор Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Наталія Кава

Франція вирішила відправити свого посла на так звану інавгурацію російського диктатора Володимира Путіна, яка відбудеться 7 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як пише видання, таке рішення французів свідчить про потенційний розкол у західному таборі з кількома країнами. Зокрема мова про країни Балтії, які категорично проти надання Путіну будь-якої форми легітимності та потенційного підриву України у її війні з Росією.

"Францію представлятиме її посол у Росії", - повідомило французьке дипломатичне джерело.

За даними джерела, Париж раніше засуджував те, як у Росії проходили вибори. Зокрема, Франція вважає порушенням міжнародного права та США. Хартія націй.

Президентські вибори у Росії

Нагадаємо, у березні у Росії відбулись так звані президентські вибори, переміг на яких диктатор Володимир Путін. Тепер він буде керувати країною до 2030 року.

При цьому росіяни змогли організувати так звані вибори і на окупованих українських територіях. Це було засуджено багатьма країнами-партнерами України.

Сьогодні в МЗС України заявили, що не будуть признавати легітимність Путіна на посаді президента РФ.

Про те, як пройшли вибори у Росії та як це може вплинути на Україну - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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