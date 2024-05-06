Франция отправит своего посла на "инаугурацию" Путина, - Reuters

Такое решение французов свидетельствует о потенциальном расколе в западном лагере с несколькими странами. В частности, речь идет о странах Балтии, которые категорически против придания Путину любой формы легитимности и потенциального подрыва Украины в ее войне с Россией.

"Францию будет представлять ее посол в России", - сообщил французский дипломатический источник.

По данным источника, Париж ранее осуждал, как в России проходили выборы. В частности, Франция считает нарушением международного права и США. Хартия наций.

Президентские выборы в России

Напомним, в марте в России прошли так называемые президентские выборы, победивший на которых диктатор Владимир Путин. Теперь он будет управлять страной до 2030 года.

При этом россияне смогли организовать так называемые выборы и на оккупированных украинских территориях. Это было осуждено многими странами-партнерами Украины.

Сегодня в МИД Украины заявили, что не будут признавать легитимность Путина в должности президента РФ.

О том, как прошли выборы в России и как это может повлиять на Украину – читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .