RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Франция отправит своего посла на "инаугурацию" Путина, - Reuters

Фото: российский диктатор Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Наталья Кава

Франция решила отправить своего посла на так называемую инаугурацию российского диктатора Владимира Путина, которая состоится 7 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Такое решение французов свидетельствует о потенциальном расколе в западном лагере с несколькими странами. В частности, речь идет о странах Балтии, которые категорически против придания Путину любой формы легитимности и потенциального подрыва Украины в ее войне с Россией.

"Францию будет представлять ее посол в России", - сообщил французский дипломатический источник.

По данным источника, Париж ранее осуждал, как в России проходили выборы. В частности, Франция считает нарушением международного права и США. Хартия наций.

Президентские выборы в России

Напомним, в марте в России прошли так называемые президентские выборы, победивший на которых диктатор Владимир Путин. Теперь он будет управлять страной до 2030 года.

При этом россияне смогли организовать так называемые выборы и на оккупированных украинских территориях. Это было осуждено многими странами-партнерами Украины.

Сегодня в МИД Украины заявили, что не будут признавать легитимность Путина в должности президента РФ.

О том, как прошли выборы в России и как это может повлиять на Украину – читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ПутинФранцияВойна в Украине