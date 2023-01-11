UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Франція відновить три мости в Чернігівській області

Фото: Франція допоможе Чернігівській області з відновленням мостів (
Автор: Антон Малиновський

Французька гуманітарна місія передала Чернігівській області конструкції трьох мостів, які встановлять замість тих, що були зруйновані внаслідок бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Міністерство інфраструктури України.

Один з мостів вже зібраний і встановлений на балки, а на проїзну частину було нанесено спеціальне покриття. Тепер там необхідно встановити пішохідні плити і облаштувати підходи до мосту. Після цього рух транспорту буде відновлено.

Зазначається, що під час активних бойових дій на Чернігівщині було знищено 27 мостів та шляхопроводів. Зараз проїзд відновлено на 20 з них.

Нагадаємо, що 10 січня російські війська вкотре обстріляли прикордонні населені пункти у Чернігівській та Сумській областях з мінометів та артилерії. Усього було зафіксовано понад 40 "приходів".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Черниговская областьФранція