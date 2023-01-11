Франция восстановит три моста в Черниговской области

Один из мостов уже собран и установлен на балки, а на проезжую часть было нанесено специальное покрытие. Теперь там нужно установить пешеходные плиты и обустроить подходы к мосту. После этого движение транспорта будет возобновлено.

Отмечается, что во время активных боевых действий в Черниговской области было уничтожено 27 мостов и путепроводов. В настоящее время проезд восстановлен на 20 из них.