UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Франція виділить кошти на підготовку українців до Олімпіади-2024: відома сума

Фото: Паралімпійська збірна України на Іграх-2020 (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Механізм ефективної підтримки українських атлетів перед Олімпійськими іграми в Парижі напрацьовує міністерство спорту Франції.

Про це заявила міністерка спорту Амелі Удеа-Кастера, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Inside the Games.

Франція збирається виділити 1 млн євро для підготовки українських спортсменів до Ігор-2024. Кошти підуть на тренування олімпійців і паралімпійців України.

"Ми хочемо, щоб Україна виступила якомога краще. Щоб ця допомога була максимально ефективною, ми визначимо найкращий спосіб", – заявила чиновниця.

Окрім того, Удеа-Кастера прокоментувала повернення Росії у міжнародний спорт. За її словами, наразі приїзд білоруських і російських спортсменів на Олімпійські ігри за межами порядку денного. Зокрема, і в статусі нейтральних атлетів.

"На цьому етапі участь російських спортсменів навіть під нейтральним стягом ми не розглядаємо. Це поставить цілу низку важливих для нас питань, які сьогодні викликають скептицизм", – резюмувала міністерка.

Раніше група країн на чолі з Польщею ухвалила декларацію зі закликом до МОК щодо повернення атлетів із РФ і Білорусі в міжнародний спорт. Коаліція функціонерів впевнена, що російський режим і тамтешня пропаганда використають спортсменів для легалізації воєнних злочинів.

До слова, раніше МОК оприлюднив суперечливу заяву напередодні річниці повномасштабного вторгнення Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НОК Украины