Франція виділить кошти на підготовку українців до Олімпіади-2024: відома сума

Механізм ефективної підтримки українських атлетів перед Олімпійськими іграми в Парижі напрацьовує міністерство спорту Франції.
Про це заявила міністерка спорту Амелі Удеа-Кастера, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Inside the Games.
Франція збирається виділити 1 млн євро для підготовки українських спортсменів до Ігор-2024. Кошти підуть на тренування олімпійців і паралімпійців України.
"Ми хочемо, щоб Україна виступила якомога краще. Щоб ця допомога була максимально ефективною, ми визначимо найкращий спосіб", – заявила чиновниця.
Окрім того, Удеа-Кастера прокоментувала повернення Росії у міжнародний спорт. За її словами, наразі приїзд білоруських і російських спортсменів на Олімпійські ігри за межами порядку денного. Зокрема, і в статусі нейтральних атлетів.
"На цьому етапі участь російських спортсменів навіть під нейтральним стягом ми не розглядаємо. Це поставить цілу низку важливих для нас питань, які сьогодні викликають скептицизм", – резюмувала міністерка.
Раніше група країн на чолі з Польщею ухвалила декларацію зі закликом до МОК щодо повернення атлетів із РФ і Білорусі в міжнародний спорт. Коаліція функціонерів впевнена, що російський режим і тамтешня пропаганда використають спортсменів для легалізації воєнних злочинів.
До слова, раніше МОК оприлюднив суперечливу заяву напередодні річниці повномасштабного вторгнення Росії.
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