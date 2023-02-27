Франція виділить кошти на підготовку українців до Олімпіади-2024: відома сума

Франція збирається виділити 1 млн євро для підготовки українських спортсменів до Ігор-2024. Кошти підуть на тренування олімпійців і паралімпійців України.

"Ми хочемо, щоб Україна виступила якомога краще. Щоб ця допомога була максимально ефективною, ми визначимо найкращий спосіб", – заявила чиновниця.

Окрім того, Удеа-Кастера прокоментувала повернення Росії у міжнародний спорт. За її словами, наразі приїзд білоруських і російських спортсменів на Олімпійські ігри за межами порядку денного. Зокрема, і в статусі нейтральних атлетів.

"На цьому етапі участь російських спортсменів навіть під нейтральним стягом ми не розглядаємо. Це поставить цілу низку важливих для нас питань, які сьогодні викликають скептицизм", – резюмувала міністерка.

Раніше група країн на чолі з Польщею ухвалила декларацію зі закликом до МОК щодо повернення атлетів із РФ і Білорусі в міжнародний спорт. Коаліція функціонерів впевнена, що російський режим і тамтешня пропаганда використають спортсменів для легалізації воєнних злочинів.